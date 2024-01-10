В Киеве заявили о закрытии уголовных дел против сторонников ПЦУ

Киевские власти закрыли все уголовные дела о незаконных действиях сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах Украинской православной церкви (УПЦ) и Киево-Печерской лавры, сообщает РИА Новости.

По информации юриста, руководство Печерского управления полиции Киева приняло решение о закрытии всех дел, возбужденных по заявлениям УПЦ, в том числе о незаконных действиях так называемых активистов.

Чекман отметил, что подобных дел было заведено более 20, и все они были закрыты в течение одного дня.

По его словам, в других регионах страны полиция также закрывает дела, ранее возбужденные по заявлениям УПЦ в связи с враждебными действиями в отношении них со стороны противников канонической церкви.

«Информацию проверяем, подаем соответствующие ходатайства», – указал Чекман, добавив, что адвокаты УПЦ будут оспаривать незаконные действия и подавать иски в суды.

В декабре спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), парламент может принять уже в начале следующего года.

Ранее глава Финляндской Церкви отказался служить с предстоятелем Православной церкви Украины.