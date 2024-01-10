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Уголовное дело завели на мать пятиклассников, избивших девочку-сироту в Нижнем Тагиле

На Урале возбудили дело на мать мальчиков, избивших на ее глазах девочку-сироту

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Свердловской области возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении матери мальчиков, которая участвовала в избиении чужого ребенка ее сыновьями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Уроженку Азербайджана заподозрили в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. Как было установлено, женщина не только наблюдала за нападением своих сыновей на беззащитную девочку-сироту, но и приняла в нем непосредственное участие, ударив потерпевшую рукой по голове. Кроме того, мать агрессивных пятиклассников пресекала попытки свидетелей вмешаться в происходящее.

Инцидент произошел 29 декабря неподалеку от школы №56 на Гвардейской улице. Братья напали на мальчика и девочку, которые шли из школы домой. Сначала они ударили по голове мальчика, а затем в висок получила девочка.

«Потом, словно войдя в раж, стали пинать ее ногами до одури. Их мама не просто все это видела, мама этих драчунов все снимала на видео», — утверждал очевидец.

В результате школьнице потребовалась помощь медиков, ее доставили в больницу с сотрясением мозга и сильными болями в животе.

Сегодня стало известно, что следователи также завели уголовное дело по статье «Халатность» и теперь проверяют сотрудников школы, в которой учатся братья. Расследование ранее возбужденного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью продолжается и поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее подросток напал на свою семью и соврал полицейским о вооруженных грабителях.

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