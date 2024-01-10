Подросток-дебошир избил родственника на борту самолета и сорвал рейс

Канадский подросток сорвал рейс, устроив драку со своим родственником на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Королевской канадской конной полиции (RCMP).

Инцидент произошел 3 января на рейсе Торонто — Калгари, который выполняла авиакомпания Air Canada. В какой-то момент 16-летний юноша напал на взрослого пассажира и избил его. Пострадавшим оказался родственник несовершеннолетнего. Подростка смогли обезвредить стюарды и пассажиры, однако до пункта назначения самолет так и не добрался.

Пилоты приняли решение садиться в ближайшем аэропорту, после чего воздушное судно приземлилось в Виннипеге. Сотрудники RCMP арестовали дебошира и доставили его в больницу для медицинского обследования. Его жертве помощь оказали на месте происшествия.

Причины внезапного нападения устанавливаются.

Ранее мужчина устроил дебош в мурманском баре, пытаясь драться с охранниками.