Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

Экс-заместителя генпрокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу нашли без признаков жизни в Киеве. Об этом сообщает «Зеркало недели» (ZN.UA) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что женщин обнаружили в их квартирах.

Издание подчеркивает, что бывшего заместителя генерального прокурора нашли 10 января, когда сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) взломали двери жилья при представителях правоохранительных органов. Сотрудников ЖЭКа вызвали соседи, пожаловавшиеся, что накануне по стояку текла вода, а владельцы не открывали.

В публикации отмечается, что Колинько много лет тяжело болела и не выходила на улицу, за ней ухаживала дочь, которую обнаружили в соседней квартире.

До этого стало известно, что в Подмосковье выстрелом в голову убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива, перед началом российско-украинского конфликта перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что «такая судьба постигнет и других предателей». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где разыскивают предполагаемого убийцу Ильи Кивы.