Кота, ставшего «сотрудником года» в российском магазине, уволили после анонимной жалобы

Кот из города Зеленоградска Калининградской области лишился своего рабочего места в магазине после жалобы покупателя. Об этом сообщает ИА «Русский Запад».

Кот Сергей жил в продуктовом магазине на Курортном проспекте уже несколько лет. Продавцы оборудовали ему лежанку и объявили «сотрудником года», но недавно «некий молодой человек» пожаловался на кота в Роспотребнадзор.

Трудно объяснимый поступок неизвестного, которому якобы не понравилось, что Сергей постоянно находится среди полок с продуктами, работники относят к проискам конкурентов. Как бы то ни было, после его обращения контролирующий орган вынес владельцу торговой точки постановление, в котором потребовал «избавиться от кота».

Известно, что после принудительного увольнения кота, уже ставшего легендарным персонажем Зеленоградска, забрал к себе домой его бывший коллега.

«Но поймите, что у его есть привычный режим и распорядок. Он посидит в магазине, пройдет прогулять по Курортному. Нахождение дома для него — это стресс. Разве это стоило того? Навредить животному ради своей выгоды?» — написали сотрудники в обращении к покупателям.

По информации Telegram-канала «Shot Проверка», местные жители собрали уже более 400 подписей в поддержку возвращения кота Сергея в магазин.

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