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В российском городе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра

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Artem Priakhin/Global Look Press

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что «желтый» уровень опасности будет действовать в городе с 21:00 10 января до 21:00 11 января.

«Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, — отмечается в публикации.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о метели в Москве 10 января. По его словам, в столице ожидается похолодание со «скоротечными» зарядами снега.

До этого МЧС России предупреждало, что жизнеобеспечение четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России может оказаться под угрозой из-за налипания мокрого снега на провода и общего ухудшения погодных условий.

Ранее в Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменили занятия у учеников начальной школы.

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