Психолог назвала простой способ влиться в рабочий режим после праздников

Чтобы первые рабочие дни после праздников были не в тягость, следует разделить задачи по матрице Эйзенхауэра. Такой совет в эфире «Радио 1» дала клинический психолог Татьяна Ходаревская. Она напомнила, что, согласно данной методике, большой квадрат делится на четыре маленьких: важные и срочные дела; важные, но несрочные дела; срочные, но неважные дела; несрочные и неважные дела.

«В первом квадратике не должно быть больше двух дел, во втором должна находиться основная масса наших дел, в третьем — текучка, которая нас может отвлекать, на такие дела нужно выделить отдельное время, в четвертый квадратик нужно поместить дела, которые можно делегировать», — рассказала Ходаревская.

Она добавила, что не стоит быстро врываться в рабочий режим, давая себе больше времени на отдых и перерывы с коллегами.

До этого клинический психолог Станислав Самбурский дал советы, как справиться с постпраздничной депрессией. Он рекомендовал вернуть привычку правильно питаться, достаточно спать и несколько раз в неделю заниматься спортом. По его словам, это поможет восстановить баланс гормонов, повысить настроение и энергию, а также укрепить иммунитет.

Ранее россиянам рассказали, как сохранять бодрость на работе после праздников.