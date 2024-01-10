Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала простой способ влиться в рабочий режим после праздников

Психолог Ходаревская: вернуть рабочий ритм поможет матрица Эйзенхауэра

close
100%
Depositphotos

Чтобы первые рабочие дни после праздников были не в тягость, следует разделить задачи по матрице Эйзенхауэра. Такой совет в эфире «Радио 1» дала клинический психолог Татьяна Ходаревская. Она напомнила, что, согласно данной методике, большой квадрат делится на четыре маленьких: важные и срочные дела; важные, но несрочные дела; срочные, но неважные дела; несрочные и неважные дела.

«В первом квадратике не должно быть больше двух дел, во втором должна находиться основная масса наших дел, в третьем — текучка, которая нас может отвлекать, на такие дела нужно выделить отдельное время, в четвертый квадратик нужно поместить дела, которые можно делегировать», — рассказала Ходаревская.

Она добавила, что не стоит быстро врываться в рабочий режим, давая себе больше времени на отдых и перерывы с коллегами.

До этого клинический психолог Станислав Самбурский дал советы, как справиться с постпраздничной депрессией. Он рекомендовал вернуть привычку правильно питаться, достаточно спать и несколько раз в неделю заниматься спортом. По его словам, это поможет восстановить баланс гормонов, повысить настроение и энергию, а также укрепить иммунитет.

Ранее россиянам рассказали, как сохранять бодрость на работе после праздников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами