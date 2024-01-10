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Россиянам рассказали о том, как будет проходить хадж в 2024 году

Сенатор Умаханов: российская хадж-миссия улучшает условия для паломников

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РИА «Новости»

Представители России подписали соглашение, которое определяет условия совершения хаджа — ежегодного паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии россиянами в 2024 году. О том, как будет проходить паломничество, которое начнется 14 июня, «Парламентской газете» рассказал уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений российского правительства, первый зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

По его словам, российская хадж-миссия работает над улучшением условий для паломников. В частности, в 2024 году будет повышено качество предоставляемого им автотранспорта, местоположение гостиниц, палаток, которые предоставляются при стоянии паломников на горе Мина. При этом стоимость участия в хадже на фоне непростой геополитической обстановки в этом году не будет увеличена, отметил Умаханов.

«Мы постараемся сохранить цены прошлого года, которые на 20-25% ниже, чем, например, для паломников из стран СНГ или из близлежащих к Саудовской Аравии государств, таких как Турция и Иордания», — подчеркнул он.

Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов до этого объяснил «Газете.Ru», что мусульманам можно употреблять в пищу морепродукты, несмотря на различные мнения богословов на этот счет.

Ранее муфтий и священник рассказали, можно ли мусульманам заходить в православную церковь.

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