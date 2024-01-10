В Белгороде отменили предупреждение об авиаопасности

Мэрия Белгорода сообщила об отмене авиационной опасности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

«РСЧС: город Белгород отбой авиационной опасности», — сказано в сообщении в 14:31 (совпадает с московским).

До этого в администрации города проинформировали об объявлении авиационной опасности в 13:10.

8 января в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Тогда же мэрия населенного пункта призвала местных жителей оставаться дома и не подходить близко к окнам. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал глава местной администрации, средства защиты сбили в небе 10 воздушных целей.

10 января стало известно, что почти сто школьников вывезли из Белгорода на отдых в Воронежскую область.

Ранее Гладков поручил создать в Белгородской области механизм отключения домофонов на время воздушной тревоги.