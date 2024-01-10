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Врач на Кубани привязал дедушку с пневмонией к кровати обрывками простыни

В больнице на Кубани отстранили врача, привязавшего пожилого пациента к койке

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В больнице станицы Полтавской в Краснодарском крае проводят проверку после того, как дежурный врач привязал к койке пожилого пациента, больного пневмонией. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач медучреждения Андрей Бобров. По его словам, сейчас сотрудник больницы отстранен от работы, а пациент продолжает лечение.

«Сейчас дежурный врач смены, отстранен в настоящее время от исполнения обязанностей. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры. Я на прямой линии с дочкой пациента, я общаюсь с сыном пациента, поэтому общение есть. Лечение пациента продолжается, его состояние без отрицательной динамики», — сказал он.

10 января житель Краснодарского края рассказал, что его пожилого родственника, больного пневмонией, сотрудник больницы в станице Полтавской привязал к койке кусками простыни. Видеоролик с издевательствами над пациентом был опубликован в местных социальных сетях. Мужчина сообщил, что его пожилой родственник лежал на кровати в одном памперсе. По словам мужчины, его дедушку привязывали к кровати, чтобы тот якобы не мешал лечению.

Медработники разгромили приемный покой курганской больницы во время корпоратива.

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