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Два кубинца с наркотиками не смогли убежать от полиции в подмосковном лесу

Shot: в Подмосковье двух кубинцев с наркотиками задержали в лесу

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Shutterstock

В Подмосковье полицейские поймали двух кубинцев с наркотиками, которые пытались скрыться в лесу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от Первомайской улицы в деревне Мисайлово Ленинского городского округа. Двое мужчин пытались скрыться от патрульных в лесу, но потерпели неудачу.

При себе у двоих кубинцев 30 и 50 лет обнаружили 40 свертков с мефедроном. Общая масса наркотических веществ составила около 80 граммов.

Мужчин задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Большом порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили в грузовом контейнере, прибывшем из Никарагуа, более тонны кокаина на сумму свыше 11 миллиардов рублей.

Ранее школьница из Петербурга попала в реанимацию с передозировкой наркотиками.

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