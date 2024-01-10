Два кубинца с наркотиками не смогли убежать от полиции в подмосковном лесу

В Подмосковье полицейские поймали двух кубинцев с наркотиками, которые пытались скрыться в лесу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от Первомайской улицы в деревне Мисайлово Ленинского городского округа. Двое мужчин пытались скрыться от патрульных в лесу, но потерпели неудачу.

При себе у двоих кубинцев 30 и 50 лет обнаружили 40 свертков с мефедроном. Общая масса наркотических веществ составила около 80 граммов.

Мужчин задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее школьница из Петербурга попала в реанимацию с передозировкой наркотиками.