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Врач предупредил об опасности употребления алкоголя в бане

Врач Тяжельников: употребление алкоголя в бане может грозить инсультом

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Depositphotos

Во время похода в баню не стоит употреблять алкоголь, потому что это может привести к серьезным последствиям для организма, в том числе инсульту и инфаркту. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского Депздрава Андрей Тяжельников.

По его словам, в группе риска находятся люди с гипертонией, атеросклерозом и варикозом. Он добавил, что при употреблении спиртного человек теряет координацию и внимание, поэтому может поскользнуться и удариться или обжечься о горячую печь в бане.

«Процедуры с горячим паром или посещение сухой сауны противопоказаны людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пороком сердца, патологиями почек, онкологией. Баня противопоказана всем при любых острых состояниях, а также в период обострения хронических заболеваний», — подчеркнул Тяжельников.

Кроме того, от банных процедур стоит отказаться беременным и людям с простудными заболеваниями в острой форме, предупредил врач.

Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова до этого рассказала «Газете.Ru», что окунание в сугроб после бани сопряжено с рисками, особенно для неподготовленных людей. По ее словам, главная опасность — термический шок.

Ранее сообщалось, что россиянка родила в бане и закопала младенца в снегу.

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