Стало известно, почему США перенесли космические экспедиции к Луне

США перенесли экспедиции «Артемида II» и «Артемида III» на 2025 и 2026 годы из-за неподъемных требований к безопасности экипажа, считает глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. Достичь Луны американцы с большой долей вероятности смогут не раньше 2028 года, заявил он в интервью НСН.

Еще одной важной причиной переноса полетов эксперт назвал неготовность скафандров и лунного взлетно-посадочного модуля. Экс-президент США Дональд Трамп, объявляя даты полета к Луне, переоценил возможности отрасли, считает Моисеев.

«Считается, что задержка происходит из-за того, что не готовы скафандры и не готов лунный взлетно-посадочный модуль, который делается SpaceX, там еще много работы, — пояснил он. — Но скафандры — это мелочь, потому что если поставить задачу «быстрее», то сделать можно».

Что касается модуля SpaceX, то этот вопрос сложнее из-за привязки к испытаниям ракеты-носителя Starship, добавил эксперт.

«Изначально, когда были первые планы по «Артемиде», считалось, что американцам удастся достичь своей цели в 2028 году. Про 2028 год можно говорить надежно, про 2027 – это если повезет», — заявил Глава ИКП.

Россия, по мнению Моисеева, не совершит космических прорывов до 2030 года.

Напомним, сообщалось, что NASA отложило миссии «Артемида II» и «Артемида III» из-за проблем с разработкой и подготовкой космических кораблей. В ходе экспедиций предполагалось высадить людей на Луну впервые с 1972 года.

«Роскосмос» и НАСА ранее продлили соглашение о перекрестных полетах.