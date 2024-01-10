Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему США перенесли космические экспедиции к Луне

Глава ИКП Моисеев: США не смогут достичь Луны до 2028 года по ряду причин

close
100%
NASA/JPL/USGS

США перенесли экспедиции «Артемида II» и «Артемида III» на 2025 и 2026 годы из-за неподъемных требований к безопасности экипажа, считает глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. Достичь Луны американцы с большой долей вероятности смогут не раньше 2028 года, заявил он в интервью НСН.

Еще одной важной причиной переноса полетов эксперт назвал неготовность скафандров и лунного взлетно-посадочного модуля. Экс-президент США Дональд Трамп, объявляя даты полета к Луне, переоценил возможности отрасли, считает Моисеев.

«Считается, что задержка происходит из-за того, что не готовы скафандры и не готов лунный взлетно-посадочный модуль, который делается SpaceX, там еще много работы, — пояснил он. — Но скафандры — это мелочь, потому что если поставить задачу «быстрее», то сделать можно».

Что касается модуля SpaceX, то этот вопрос сложнее из-за привязки к испытаниям ракеты-носителя Starship, добавил эксперт.

«Изначально, когда были первые планы по «Артемиде», считалось, что американцам удастся достичь своей цели в 2028 году. Про 2028 год можно говорить надежно, про 2027 – это если повезет», — заявил Глава ИКП.

Россия, по мнению Моисеева, не совершит космических прорывов до 2030 года.

Напомним, сообщалось, что NASA отложило миссии «Артемида II» и «Артемида III» из-за проблем с разработкой и подготовкой космических кораблей. В ходе экспедиций предполагалось высадить людей на Луну впервые с 1972 года.

«Роскосмос» и НАСА ранее продлили соглашение о перекрестных полетах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами