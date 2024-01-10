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В Англии пропавшего 7 лет назад кота нашли в 300 метрах от дома

Wales Online: пропавшего 7 лет назад кота нашли живым в 300 метрах от дома

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Stephanie Barstow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии пропавшего семь лет назад кота нашли в 300 метрах от дома, пишет Wales Online.

Стефани Барстоу рассказала, что ее кот по кличке Дьюк пропал в январе 2017 года после того, как подрался с другим котом. Женщина искала питомца несколько месяцев, но поиски не принесли результата, и она сдалась. До 2024 года судьба животного оставалась неизвестной.

На прошлой неделе в дверь Барстоу постучала ветеринар и сообщил, что Дьюк найден.

«Она рассказала мне, что кота нашли в 300 метрах от моего дома, на фабрике. Я была совершенно потрясена», — вспоминает Стефани.

Оказалось, все это время рабочие подкармливали Дьюка и укрывали его от холода несколько лет. В конце концов рабочие отнесли кота к ветеринарам, где у него обнаружили чип с данными о владельцах.

Ранее в соцсетях стал популярным кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши.

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