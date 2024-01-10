Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист назвал две главные причины исчезновения куриного мяса из магазинов

Экономист Холод: курятина пропала из магазинов из-за холода и низкого спроса

close
100%
Depositphotos

Дефицит куриного мяса в магазинах, на который пожаловались жители некоторых российских городов, вскоре сойдет на нет, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Возникла нехватка курятины только в тех регионах, где в последние дни была неблагоприятная погода, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Экономист согласился со специалистами, что основная причина исчезновения курятины с прилавков – это погодные условия. Так, довезти товар до сетей при сильных снегопадах сложнее.

«Обратите внимание, там близко расположенные субъекты федерации. И там погодные условия были не самые лучшие в последние недели», — отметил Холод.

Второй причиной возникшего дефицита он назвал падение спроса, которое традиционно отмечается после завершения новогодних праздников. В это время торговые сети часто сознательно закупают меньше мяса, пояснил он и призвал подождать изменения ситуации.

С ним согласен независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов – он подчеркнул, что логистические сбои из-за погоды были, но уже на этой неделе курица снова появится в магазинах «в должном количестве».

Напомним, на дефицит курятины пожаловались жители Самары, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. В пресс-службе владельца магазинов X5 Group это объяснили тем, что в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы из-за сильнейших снегопадов или морозов.

Нутрициолог ранее рассказала, кому нельзя есть куриное мясо.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами