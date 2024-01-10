Экономист назвал две главные причины исчезновения куриного мяса из магазинов

Дефицит куриного мяса в магазинах, на который пожаловались жители некоторых российских городов, вскоре сойдет на нет, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Возникла нехватка курятины только в тех регионах, где в последние дни была неблагоприятная погода, отметил он в беседе с телеканалом «360».

Экономист согласился со специалистами, что основная причина исчезновения курятины с прилавков – это погодные условия. Так, довезти товар до сетей при сильных снегопадах сложнее.

«Обратите внимание, там близко расположенные субъекты федерации. И там погодные условия были не самые лучшие в последние недели», — отметил Холод.

Второй причиной возникшего дефицита он назвал падение спроса, которое традиционно отмечается после завершения новогодних праздников. В это время торговые сети часто сознательно закупают меньше мяса, пояснил он и призвал подождать изменения ситуации.

С ним согласен независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов – он подчеркнул, что логистические сбои из-за погоды были, но уже на этой неделе курица снова появится в магазинах «в должном количестве».

Напомним, на дефицит курятины пожаловались жители Самары, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. В пресс-службе владельца магазинов X5 Group это объяснили тем, что в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы из-за сильнейших снегопадов или морозов.

Нутрициолог ранее рассказала, кому нельзя есть куриное мясо.