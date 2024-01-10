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На Кубани хозяйка салона красоты обвинила сотрудницу в воровстве и обокрала ее сама

Жительница Абинске обвинила сотрудницу в воровстве бизнеса и обокрала ее сама

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Виталий Аньков/РИА Новости

Жительница Абинска обвинила бывшую сотрудницу в том, что она украла у нее идею для бизнеса и оборудование, и обворовала ее в ответ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, владелица салона красоты, находясь в отпуске, заподозрила бывшую работницу, открывшую аналогичный бизнес в том, что та украла у нее идеи, процедуры и один из аппаратов для эпиляции. Вместо того, чтобы проверить, на месте ли оборудование, злоумышленница подговорила случайного знакомого забраться в салон конкурентки и выкрасть якобы ворованный аппарат, а заодно ноутбук с клиентской базой.

Как выяснили правоохранители, бывшая работница салона красоты, открывшая свой бизнес, купила собственное оборудование, а кражу совершила ее экс-начальница, которая получила за преступление два с половиной года условно.

Ранее полиция задержала стримера, укравшего более 5,6 млн рублей у любителя видеоигр.

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