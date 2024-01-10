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Губернатор Иркутской области рассказал о ситуации с обрушением моста

Иркутский губернатор Кобзев: нахожусь в курсе ситуации с обрушением моста

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что находится в курсе ситуации с обрушением моста через реку Полива в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем.

По его словам, конструкция обрушилась под тяжестью лесовоза, принадлежащего частной компании. Водитель, отметил Кобзев, не пострадал.

«Повреждения получил прицеп. Все надзорные органы проинформированы о ситуации», — сказал он.

Губернатор Иркутской области отметил, что летом 2019 года мост обследовала специализированная организация, после чего он был признан годным к эксплуатации.

«В этом месте сделан объезд, чтобы не прерывать дорожное сообщение», — добавил Кобзев.

До этого сообщалось, что в Иркутской области рухнул мост через реку Полива в Усть-Илимском районе.

8 января в Белоруссии обрушился мост через Неман, в воду упал экскаватор с водителем. По данным МЧС, на момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. При обрушении моста в реке оказался проводивший работы на мосту экскаватор с водителем, еще два человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.

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