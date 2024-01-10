Количество посетителей павильона Сбера на форуме «Россия» превысило 200 тысяч человек

Павильон Сбера на выставке-форуме «Россия» в новогодние праздники принял двухсоттысячного посетителя, сообщает пресс-служба Сбера.

Им оказался Олег Ицехорский, приехавший с супругой и детьми из Калуги. Семья получила от Сбера в подарок умную колонку SberBoom, индивидуальную экскурсию и памятные сувениры.

В павильоне Сбера с 10 по 14 января проходит детская неделя, на которой для юных посетителей организованы разнообразные активности. Также 11 января посетители павильона смогут распечатать индивидуальную открытку от Сбера.

Кроме того, с 25 по 28 января в павильоне в честь Дня студента пройдут тематические лекции и семинары, а также встречи с HR-специалистами.

Также в январе в павильоне Сбера запланированы выступления о социальной инженерии, когнитивных искажениях, кибербезопасности, креативном мышлении и другие темы.