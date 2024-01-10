Бывшего замглавы управления делами президента будут судить за злоупотребление полномочиями

В Тверском суде Москвы 9 января начался процесс над бывшим заместителем руководителя управления делами президента (УДП) России Иваном Малюшиным. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, Малюшина будут судить по делу о злоупотреблении полномочиями. Заседание назначено на 16 января.

Малюшин занимал должность в Управлении делами президента России с 2003-го по 2015 год. По данным следствия, он передал американской компании участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке. Из-за этого бюджет потерял почти 100 млн рублей, отметило издание.

28 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил в отношении чиновника уголовное дело. Но следствие дважды прекращало уголовное преследование Малюшина — сначала из-за амнистии, а потом из-за якобы истекших сроков давности.

В апреле 2016 года OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. Сообщалось, что Малюшин якобы тоже был связан с офшорами и зарубежными счетами, которые могли быть оформлены на него или на его родственников.

Ранее стало известно, что суд о приостановке работы московского клуба «Мутабора» пройдет в закрытом режиме.