На Украине из-за непогоды сотни населенных пунктов остались без электричества

По состоянию на утро 10 января на Украине из-за непогоды остаются обесточенными 523 населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство энергетики страны.

«Из-за непогоды — шквального ветра, обледенения линий, падения опор и гололеда — остаются обесточенными 523 населенных пункта. Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителям, обесточенным вследствие непогоды», — говорится в публикации.

По сообщению ведомства, в течение суток были восстановлено подключение в 500 населенных пунктах на территории Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Наибольший ущерб от непогоды был зафиксирован в Днепропетровской (186 отключений), Кировоградской (197 отключений), Николаевской (99 отключений) и Одесской (97 отключений) областях. В работах по ликвидации последствий задействованы 153 бригады со 174 единицами техники.

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8 января жителей Херсонской области России предупредили о перебоях с интернетом и связью.

Ранее Япония предоставила Украине газотурбинные электрогенераторы и оказала помощь в транспортировке крупногабаритных трансформаторов.