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Глава Крыма оценил ситуацию с выплатами пострадавшим от шторма

Аксенов: жители Крыма направили более тысячи жалоб по поводу выплат из-за шторма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов лично контролирует ситуацию с выплатой единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей местным жителям, которые пострадали в результате шторма в ноябре 2023 года. Об этом руководитель региональной администрации сообщил в личном Telegram-канале.

Как он отметил, к текущему моменту граждане направили ему более 1000 обращений по данному вопросу. По словам Аксенова, только в письменном виде он получил 182 подобных заявления.

«Большая часть жалоб поступает от людей, проживающий в Симферополе, Симферопольском, Красноперекопском, Черноморском районах», — уточнил глава республики.

На этом фоне он обратился к вице-премьерам региона, а также руководителям администраций муниципалитетов и начальникам районных электрических сетей (РЭС). Как сказал Аксенов, они обязаны урегулировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Кроме того, глава Крыма указал на необходимость рассмотреть каждое обращение в индивидуальном порядке. Если по какому-либо из заявлений появляются вопросы, они должны быть решены в течение суток.

«За каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС. Ситуация находится у меня на личном контроле», — подытожил Аксенов.

26 ноября 2023 года на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений, при этом скорость ветра достигала 144 км/ч. Из-за удара стихии травмы получили десятки человек, и около двух млн жителей страны временно остались без света. Подробнее о последствиях шторма — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе оценили ущерб, нанесенный городу «штормом века».

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