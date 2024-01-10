Петербургская школьница попала в реанимацию с отравлением алкоголем после отдыха в ТРЦ

В Петербурге школьница попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после отдыха в ТРЦ. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Галерея». Медики скорой помощи забрали оттуда 15-летнюю школьницу — ее доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У несовершеннолетней диагностировали отравление алкоголем.

Сообщается, что сейчас реанимационные мероприятия продолжаются. Подросток находится под присмотром врачей.

Школьница воспитывается в неполной, но благополучной семье, отмечает «Mash на Мойке». До этого девятиклассницу не заставали за употреблением спиртных напитков.

Ранее школьница из Петербурга попала в реанимацию с передозировкой наркотиками.