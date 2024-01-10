Увеличены интервалы движения поездов на одном из участков метро Москвы

Интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы были временно увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Инцидент произошел примерно в 8:42 в среду, 10 января.

К 9:15 движение на серой ветке было восстановлено и осуществлялось в соответствии с графиком.

На этой неделе стало известно, что в Москве на станции метро «Нагатинская» родилась девочка. Беременная россиянка оказалась в метрополитене, когда поняла, что в скором времени родит. Женщине помог дежурный по подстанции Сергей Баранов, он вовремя вызвал «скорую» .

Также сообщалось, что в московском метро мужчина попал в больницу после конфликта с другим пассажиром. Инцидент произошел на станции «Саларьево». В ходе ссоры, переросшей в потасовку, один из участников нанес другому травмы ножом.

Ранее в результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка пострадали 24 человека.