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В России предложили вариант, который поможет Южной Корее отказаться от мяса собак

Ученый Ким: Россия может помочь Южной Корее перейти с собачатины на козлятину

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Южная Корея может перейти на козлятину после введения запрета на разведение собак для употребления в пищу, и в этом ей может помочь Россия. Таким вариантом в беседе с RuNews24 поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

«Последнее время в Южной Корее получило распространение потребление козлятины. Говорят, что если правильно приготовить, то по вкусу она очень напоминает собачье мясо. Поэтому в Южной Корее стали сейчас плодиться рестораны, где подают козлятину, и все те, кто привык есть собачье мясо, могут перейти на козлятину», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, у Южной Кореи нет возможности выращивать коз в том количестве, которое потребуется для удовлетворения этой потребности. В связи с этим южнокорейцам придется закупать козлятину у других стран или заниматься в них козоводством на приобретенных землях.

«У нас, например, можно на неиспользуемых сельским хозяйством территориях козоводство развивать. Самим употреблять молоко, делать сыр, а мясо — корейцам», — предложил Ким.

Накануне парламент Южной Кореи постановил, что в стране вскоре будет нельзя разводить собак для употребления их в пищу. Документ также предусматривает предоставление субсидий людям, занимающимся производством собачатины, для смены работы. Запрет вступит в силу с 2027 года. После этого нарушителям будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 30 млн вон ($22,7 тыс.).

Ранее россиян предупредили о вреде искусственно выведенной рыбы.

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