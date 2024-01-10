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Сотрудник красноярского ресторана открыл огонь по посетителю и ранил его в голову

В Красноярске задержан сотрудник ресторана, дважды выстреливший в голову посетителю

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МВД РФ по Красноярскому краю

Сотрудники красноярской полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу в ресторане и ранил посетителя в голову. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в красноярском микрорайоне Зеленая роща в одном из ресторанов, о звуках выстрелов в полицию сообщили местные жители. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в помещении кафе окровавленного мужчину, он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как установили следователи, между посетителем и работником произошел конфликт на бытовой почве. В результате потасовки сотрудник кафе произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в оппонента, две пули попали мужчине в голову.

Стрелявшего удалось оперативно задержать, им оказался 45-летний сотрудник заведения общепита, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина открыл хаотичную стрельбу около жилого дома.

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