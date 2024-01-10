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Петербуржец украл из храма икону, украшенную серебром и золотом

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина украл икону из храма

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге мужчина украл их храма украшенную серебром и золотом икону. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Калининском районе на улице Софьи Ковалевской. Из храма Тихвинской иконы Божией Матери пропала 15-летняя икона «Всецарица», обрамленная серебром и украшенная золотыми цепочками — ее подарили прихожане.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов быстро установили подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина около трех часов бродил по храму, а затем покинул его с пакетом, в котором, предположительно, и вынес икону.

Сообщается, что подозреваемый петербуржец ранее неоднократно был судим. До этого его признали виновным в хищении из храма на Крестовском острове.

Ранее патриарх Кирилл представил оригинал иконы, считавшейся утраченной.

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