В больницах находятся 58 пострадавших после обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что трое раненых при обстреле 8 января остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. По словам главы региона, 9 января 13 пострадавших выписали из больницы.

«Вся необходимая помощь оказывается, лекарственные препараты все есть», — сказал он.

Гладков также отметил, что в городе продолжаются работы по восстановлению поврежденных при обстрелах домов. Он выразил надежду, что основная их часть завершится в ближайшее время.

«Восстановлено почти 2,5 тыс. кв. м оконных конструкций. Остаются еще около 1,5 тыс. кв. м. Работа проводится ежедневно», — указал Гладков.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что западные страны не осудили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, так как они сами предложили эту тактику Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.