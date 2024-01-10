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В российском регионе рухнул мост

Мост через реку Полива провалился в Иркутской области из-за лесовоза

В Иркутской области мост через реку Полива рухнул в Усть-Илимском районе. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

Переправа располагается по дороге в поселок Чемдальск. По словам очевидцев, переход сложился надвое под тяжестью лесовоза группы «Илим». В инциденте пострадавших нет, повреждения получил груженый лесовоз.

8 января в Белоруссии обрушился мост через Неман, в воду упал экскаватор с водителем. По данным МЧС, на момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. При обрушении моста в реке оказался проводивший работы на мосту экскаватор с водителем, еще два человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

До этого в Азербайджане у границы с Россией обрушился автомобильный мост. В воде оказался автомобиль.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.

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