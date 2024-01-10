В Барнауле экстренно сел самолет с выпущенными закрылками

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Следствие установило, что самолет выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Горно-Алтайск. Однако в полете у воздушного судна случились неполадки и оно приземлилось в международном аэропорту в Барнауле. При этом у самолета были выпущены закрылки, пояснили в ведомстве.

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

До этого в аэропорту Норильска пассажирский борт авиакомпании «Нордстар» во время посадки выкатился за пределы поля. На борту находилось всего 176 человек. Транспортная прокуратура устанавливает причины произошедшего. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.

Ранее чиновник рассказал о судьбе севшего в поле самолета «Уральских авиалиний».