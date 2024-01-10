Полиция уточнила число погибших во время беспорядков в Эквадоре

Как минимум десять человек погибли во время беспорядков в эквадорском Гуаякиле и городе Ноболь. Об этом сообщила национальная полиция Эквадора в своем аккаунте в соцсети Х.

Ведомство отметило, что в числе жертв оказались и два служителя порядка.

До этого мэр Гуаякиля Акилес Альварес сообщил, что поступило более 1 900 сообщений о преступлениях и беспорядках.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Российское посольство в Эквадоре из-за нестабильной ситуации предостерегло от посещения страны. Дипломатическое представительства отметило, что пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах России.

Главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.