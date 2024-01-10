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Движение поездов на Забайкальской железной дороге полностью восстановлено

На Забайкальской железной дороге полностью восстановлено движение поездов

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Depositphotos

На перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае полностью восстановлено движение поездов. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

10 января в 4:07 мск на месте схода вагонов грузового поезда были завершены восстановительные работы. Железнодорожники в кратчайшие сроки при температуре -37 °C восстановили поврежденные 400 метров одного и 200 метров соседнего пути.

В работах приняли участие свыше 300 железнодорожников. Кроме того, были задействованы три восстановительных поезда, прибывшие со станций Зилово, Шилка и Могоча и другая специальная техника.

Пассажирские поезда, задержанные в результате схода вагонов, были отправлены по маршрутам следования. Принимаются меры по нормализации графика движения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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