Движение поездов на Забайкальской железной дороге полностью восстановлено

На перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае полностью восстановлено движение поездов. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

10 января в 4:07 мск на месте схода вагонов грузового поезда были завершены восстановительные работы. Железнодорожники в кратчайшие сроки при температуре -37 °C восстановили поврежденные 400 метров одного и 200 метров соседнего пути.

В работах приняли участие свыше 300 железнодорожников. Кроме того, были задействованы три восстановительных поезда, прибывшие со станций Зилово, Шилка и Могоча и другая специальная техника.

Пассажирские поезда, задержанные в результате схода вагонов, были отправлены по маршрутам следования. Принимаются меры по нормализации графика движения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.