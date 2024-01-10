Оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице

Из-за отсутствия отоплениях в домах жители восточной части подмосковной Электростали были вынуждены разжечь костер на улице. Об этом сообщает опубликовавший видео инцидента Telegram-канал Shot.

Жители заявили, что тепла в их домах нет с самого начала отопительного сезона. Они вынуждены постоянно отапливать свои квартиры с помощью электроприборов. Но и это мало помогает. Температура в квартирах составляет от +10 до +18 °C. Поэтому на окнах нарос лед, а у жильцов от низкой температуры в квартирах изо рта идет пар, и им приходится надевать сразу две пары штанов.

Люди, чтобы согреться и обратить внимание местных властей на свое отчаянное положение, разожгли на улице перед своим домом костер. Они обратились с призывом о помощи к городской администрации и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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