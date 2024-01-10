В Госдуме предложили увеличить количество претендентов на звание «Ветеран труда»

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предложила распространить звание «Ветеран труда» на всех лиц, которые имеют в определенных профессиях значительный трудовой стаж. Об этом сообщает телеканал RT.

По мнению Лантратовой, ветеранами труда должны стать граждане, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен российским правительством.

Изначально звание «Ветеран труда» было учреждено в СССР для награждения за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Но сейчас, отметила Лантратова, концепция присвоения этого статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. В настоящее время первостепенное значение при присвоении звания имеет наличие у человека орденов, медалей, почетных грамот и званий.

Депутат заявила, что подобная концепция противоречит изначальному принципу присвоения звания «Ветеран труда» и является несправедливой, потому что лица, проработавшие не менее 35—40 лет в социально значимых отраслях экономики, но не получившие особых знаков отличия за свой труд, лишаются возможности получить заслуженное вознаграждение.

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