Момент освобождения работников компании TC Televisión в Эквадоре попал на видео

В Эквадоре произошло освобождение заложников, которых захватили в телевизионной компании TC Televisión. По предварительным данным, никто не пострадал, СМИ опубликовали эмоциональные кадры.

Однако ситуация в стране остается напряженной. Местные СМИ сообщают о нападениях бандитов на школы, университеты и даже полицейские участки. В рядах группировок находятся опасные преступники, которые публикуют видео с расправами над полицейскими и сотрудниками тюрем.

На данный момент около 125 охранников и 14 административных работников находятся в заложниках в пяти эквадорских тюрьмах. Ситуация остается крайне напряженной и требует немедленных действий со стороны правительства.

Во вторник, 9 января, группа вооруженных людей захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито. После этого в нескольких тюрьмах произошли бунты. 8 января Нобоа ввел чрезвычайное положение.

До этого сообщалось, что вооруженные бандиты расстреливают полицейских на улицах Эквадора.

Ранее обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике.