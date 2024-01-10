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Российская туристка пропала в горах Турции

Туристка из России отправилась в горы в Турции и пропала

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Shutterstock

Российская туристка в Турции отправилась в горы одна и пропала. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

«Происшествие подтверждаем, ничего больше сказать не можем», — сказал изданию представитель диппредставительства.

Он обратил внимание, что по факту произошедшего уже направлены запросы к правоохранителям.

По данным Telegram-канала Shot, 40-летняя россиянка исчезла в турецком Кемере. Она прилетела в Турцию 31 декабря из города Киров. В номере отеля остались вещи и документы туристки, телефон она, скорей всего, забрала с собой.

В августе в Египте исчезла россиянка — мать четверых детей, — которая не смогла подняться на поверхность после погружения. Группа состояла из девяти человек, пропала только одна туристка. Она погружалась вместе с мужем, который почувствовал себя плохо и всплыл на поверхность, Женщина же поплыла вниз и превысила допустимую глубину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкая туристка пропала после нападения акулы на Багамах.

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