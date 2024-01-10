Два арестованных полковника ФСБ признали вину в деле о взятке от настоятеля храма в Москве

Военные следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма в Москве двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает ТАСС.

Согласно им, с марта по октябрь 2023 года офицеры второй службы ФСБ Лобанов и Карманов получили от настоятеля расположенного на Малой Лубянке римско-католического храма Святого Людовика почти 20 млн рублей в обмен на принятие решения в его пользу в арбитражном суде.

Часть полученных в виде взятки денежных средств была обнаружена у обвиняемых во время обыска, проведенного по месту их проживания. В настоящее время оба офицера находятся в следственном изоляторе. Они полностью признали свою вину, но настаивают на изменении квалификации инкриминируемого им преступного деяния. По их словам, они не могли оказывать никакого влияния на арбитражный суд, и потому их действия следует рассматривать не как получение взятки, а как мошенничество.

Ранее сообщалось, что трое офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности России обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.