Россиянам рассказали о первых признаках катаракты

Почти в 90% случаев катаракта развивается у людей в 60–70 лет. О первых симптомах заболевания, причинах и современных методах лечения «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмохирург центра глазной хирургии «СМ-Клиника» Максим Ладанов.

«Развитие катаракты связано с возрастным помутнением хрусталика, которое, как правило, наблюдается после 60 лет. Однако болезнь может проявить себя гораздо раньше — например, в 40 лет. Катаракта в молодом возрасте может развиться, главным образом, из-за травм головы или как последствие других заболеваний», — сказал Ладанов.

По его словам, основной симптом заболевания — так называемое «размытое зрение», которое связано с появлением тумана перед глазами. Человек начинает расплывчато видеть предметы вблизи или вдали. Однако есть и другие симптомы, которые должны сразу насторожить.

«Чем быстрее прогрессирует болезнь, тем более блеклым может казаться окружающий мир. Привычные цвета уже не такие яркие, как прежде, и воспринимаются по-другому. Кроме того, у людей с катарактой снижается острота зрения в ночное время. Это связано с тем, что помутневший хрусталик начинает пропускать меньше света на сетчатку глаза. В это время зрение заметно снижается, и, если вовремя не обратиться к офтальмологу, последствия могут быть необратимыми», — предупредил офтальмолог.

При этом он отметил, что сегодня катаракта успешно лечится оперативным путем.

«Одной из наиболее эффективных методик, часто практикуемых офтальмохирургами, является факоэмульсификация. Эта малоинвазивная процедура основана на удалении помутневшего хрусталика с помощью ультразвука и его замене на новый искусственный хрусталик», — рассказал Ладанов.

Также он обратил внимание, что нередко у пожилых пациентов на фоне катаракты могут развиться сопутствующие заболевания глаз.

«Многочисленные клинические случаи наглядно показывают успешность применения факоэмульсификации в лечении катаракты в сочетании с глаукомой, астигматизмом, близорукостью или дальнозоркостью. Например, если у пациента развилась катаракта на фоне глаукомы, офтальмохирурги могут выполнить комбинированное хирургическое лечение катаракты и глаукомы», — подытожил специалист.

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