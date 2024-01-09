В Ленобласти пьяный экс-сожитель выкрал у матери годовалого ребенка и ушел с ним гулять

В Ленобласти мать годовалого ребенка заявила, что ее сожитель выкрал мальчика. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Сосново, на улице Механизаторов. По словам матери ребенка, ее бывший сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к ней домой. Там он избил женщину, забрал мальчика и отправился в неизвестном направлении.

Петербурженка быстро обратилась в полицию с заявлением. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. После разбирательства они примут необходимые меры.

Ранее в Челябинске женщина заказала похищение мужа, чтобы вылечить его от наркозависимости.