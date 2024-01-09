В поезде Москва — Чита умер младенец

В поезде, который следовал из Москвы в Читу, умерла семимесячная девочка, сообщает портал E1.RU.

Сообщается, что мать с тремя детьми возвращалась из столицы в Омск, и в пути у дочери поднялась температура, она потеряла сознание, после наступила клиническая смерть. Позже у женщины и детей обнаружились те же симптомы — высокая температура и слабость.

Медики прибыли на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге и подтвердили версию о гриппе, а также проверили других пассажиров на вирус и провели необходимую дезинфекцию. По данным очевидцев, на вокзал прибыло около десяти машин скорой помощи.

По данным Telegram-канал Baza, мать погибшего ребенка и ее сыновья были госпитализированы в детское отделение Центральной городской больницы Кунгура.

В свердловском минздраве утверждают, что врачи проводили стандартную для таких случаев проверку пассажиров, поводов для беспокойства нет, поезд отправлен дальше по маршруту.

21 декабря 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер, она могла заболеть в детском лагере.

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