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ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме

ФМБА: беспилотник упал за пределами Курчатова, радиационный фон на АЭС в норме

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Shutterstock

В пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) заявили, что радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит за пределами города. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве подчеркнули, что радиационный фон в норме, превышений не наблюдается. В пресс-службе подчеркнули, что БПЛА упал не на территории города.

До этого стало известно, что над территорией Курской и Орловской областей около 15:00 9 января были сбиты шесть беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спустя полчаса украинские войска повторили попытку совершения теракта. Как рассказали в Минобороны, еще один беспилотник сбили, и один перехватили средствами радиоэлектронной борьбы над Орловской и Курской областями.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что над регионом сбили три БПЛА самолетного типа.

В Орловской же области беспилотники, по данным СМИ, успели пролететь над нефтебазой «Орелнефтепродукт».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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