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«Посинел»: ребенок подавился вырванным зубом на приеме у стоматолога в российской больнице

В больнице Комсомольска-на-Амуре мальчик подавился зубом на приеме стоматолога

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Depositphotos

Жительница Комсомольска-на-Амуре пожаловалась на некачественное обслуживание в отделении челюстно-лицевой хирургии в городской больнице №7. Отзыв на работу врачей женщина оставила на городском портале «Голос 27».

Первого января вместе с шестилетним сыном, у которого опухла щека, она обратилась за помощью к стоматологам больницы.

«Врач грубый, толком не осмотрела ребенка, ничего не спросила. Сказала «вырываем зуб» (перед этим шишка, которая образовалась на десне, лопнула еще дома и мы поехали чтобы нам почистили и поставили дренаж). Врач поставил укол, ушла. Пришла минут через 10. На мои вопросы, будет ли она обрабатывать нам десну и ставить дренаж, она ответила: «нет, мне некогда!», — рассказала мать ребенка.

По словам женщины, ребенок, когда ему вырывали зуб, находился в состоянии истерики. Во время манипуляции вырванный зуб попал мальчику в горло и он начал давиться им.

«Вырывает зуб, и он падает ребенку в горло, она [врач] начинает говорить ему «плюнь» и бьет по спине. Ребенок посинел, благо зуб выплюнул», — поделилась амурчанка.

После этого доктор покинула кабинет. Также мать ребенка отметила, что на ее вопрос, тот ли зуб доктор удаляла ее сыну, стоматолог якобы ответила неоднозначно и предложила посетить другого врача, который сможет сделать пациенту рентген.

Мать ребенка обратилась к властям и попросила «принять меры» в отношении стоматолога.

Ранее жительница Копейска заявила о травме и плохом самочувствии своего ребенка после похода к стоматологу.

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