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Депутат объяснил мотивы Еврокомиссии продвигать оппозиционные белорусские и российские СМИ

Депутат Хинштейн: иностранные онлайн-площадки стали полем для баталий политиков

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Призыв Еврокомиссии к Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) продвигать материалы оппозиционных белорусских и российских СМИ снова доказывает, что главным оружием в информационной войне против России стали популярные онлайн-площадки. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Предлог выбран, как защита от дезинформации. А фактически, это борьба с неудобной правдой, которую пытается заглушить западная пропаганда. Для этого она использует СМИ и различные онлайн-площадки, в том числе YouTube. Последняя славится своей модерацией, задача которой продвигать западное мировоззрение и блокировать альтернативную точку зрения», — отметил парламентарий.

Александр Хинштейн констатировал, что зарубежный бигтех блокирует аккаунты россиян, поддерживающих российское государство и не выступающих против специальной военной операции.

По его словам, предложение представителя Еврокомиссии продвигать оппозиционные российские и белорусские СМИ содержит в себе возможность блокировки всех аккаунтов популярных в России блогеров, не выступивших с антивоенной или антиправительственной позицией.

«Цель таких действий заставить российских блогеров, чей доход зависит от зарубежных платформ, высказываться против СВО и нашей страны. Все это превращает иностранные площадки в поле для политических баталий, а не пространство для творчества и общения», — заключил политик.

Ранее Financial Times сообщила, что вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова провела несколько встреч с представителями Google по вопросу продвижения оппозиционных российских и белорусских СМИ, журналистов и блогеров. Она также выразила обеспокоенность тем, что российские оппозиционные СМИ не могут монетизировать контент, размещенный на YouTube в России.

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