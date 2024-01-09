Стоматолог рассказала, когда не нужно чистить зубы

Стоматолог из Англии рассказала, в каких случаях не стоит чистить зубы, пишет LADBible. По словам врача, если проигнорировать ее советы, можно навредить себе.

Доктор Шаади Манучехри, дантист из Лондона, рассказала, что есть три конкретных случая, при которых не нужно чистить зубы. Первый из них — приступ рвоты.

«Содержимое из желудка чрезвычайно кислотное, поэтому если вы почистите зубы сразу после того, как вас вырвало, вы сотрете себе эмаль», — предупреждает женщина.

Также Шаади предупредила людей, чтобы они не чистили зубы сразу после завтрака, особенно если в меню были конфеты.

«Когда вы только что поели, уровень кислотности в вашей ротовой полости повышается, и если вы чистите зубы, вы натираете зуб кислотами. Подождите хотя бы 60 минут», — советует Манучехри.

Кроме того, женщина посоветовала отложить на время чистку зубов после выпитой газировки.

Ранее пациентка подала в суд на стоматолога за проведение 32 процедур за один прием.