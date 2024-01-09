Юрист Ремесло заявил о создании спецслужбами Украины антимигрантских TГ-каналов

Украинские спецслужбы массово создают антимигрантские ТГ-каналы, в которых призывают бороться с исламистами, заявил в своем Теlegram-канале юрист Илья Ремесло. По мнению автора поста, украинские спецслужбы пытаются таким образом спровоцировать внутренний взрыв в России.

Юрист отметил, что цель создаваемых украинскими спецслужбами Теlegram-каналов — «стравить русских, мигрантов и вообще мусульман».

Он считает, что работа таких специальных площадок выстроена по привычной схеме «обработки» родственников мобилизованных: берется реально существующая проблема и доводится до абсурдного тезиса.

«Например, в данных каналах активно транслируется утверждение о том, что «во всех бедах России виноваты мигранты». А далее следует уже чистый экстремизм вплоть до попыток организовать нападения на мигрантов и иностранных рабочих», — написал юрист.

Илья Ремесло призвал россиян быть осторожными и не поддаваться на провокации, предупредив, что такие медиаресурсы могут втянуть пользователей в незаконную и опасную деятельность.

Ранее сообщалось, что Илья Ремесло провел собственное расследование, в котором объяснил, почему проект «Путь домой» является продуктом иностранных медиаспециалистов, а не проектом родственников мобилизованных.