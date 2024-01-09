Врач объяснил, почему россияне часто болеют в этом сезоне

Случаи частых и почти беспрерывных болезней в этом сезоне, которые фиксируются в России, вызваны тремя основными причинами. Об этом kp.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Так, по его словам, первой причиной является появление «вирусного коктейля».

«К десяткам традиционных возбудителей ОРВИ и нескольким штаммам гриппа добавились около семи-восьми генетических вариантов коронавируса, которые циркулируют одновременно. Вторая причина в том, что сам коронавирус атакует клетки иммунной системы. Поэтому любой ковид, даже протекающий совсем легко, будет в какой-то степени цеплять, уничтожать иммунные клетки, ослабляя иммунитет», — пояснил врач.

Последняя причина заключена в том, что иммунитет к коронавирусу является приобретенным, его действие сохраняется на протяжении всего пяти-шести месяцев. При этом новыми вариантами вируса можно заболеть снова уже через три-четыре недели, заключил Болибок.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков до этого говорил, что в России продолжит расти заболеваемость гриппом и COVID-19, к концу января она может превысить декабрьские показатели. По его словам, в лучшую сторону ситуация начнет меняться только к концу марта.

Ранее россиянам рассказали, как не заболеть гриппом и ковидом в новом году.