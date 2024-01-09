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Предложивший обязать учителей сдавать ГТО Вассерман пока не готов сдавать ГТО

Депутат Вассерман признался, что слишком ленив для сдачи ГТО

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать школьников сдавать нормы ГТО, его коллега Анатолий Вассерман считает, что в обязательном порядке нормативы должны сдавать и педагоги. В разговоре с «Газетой.Ru» Вассерман пообещал обсудить с коллегами вопрос обязательной сдачи ГТО и для самих депутатов. И признался, что он лично для физкультуры «слишком ленив».

«Строго говоря, среди депутатов есть несколько инвалидов, которые по понятным причинам вряд ли осилят такой комплекс. Когда будем обсуждать предложение, адресованное школе, я постараюсь поинтересоваться у коллег, считают ли они возможным тоже в этом деле поучаствовать. Думаю, да (это было бы полезно. – «Газета.Ru»). Если смотреть на опыт моего отца, тратившего на физкультуру около получаса в день, эта затрата времени вполне окупалась тем, что в дальнейшем он работал ощутимо быстрее меня», — сказал он.

Вассерман добавил, что «постарается» сдать нормативы, если депутаты обяжут себя сдавать ГТО.

«Что касается меня, то в целом у меня состояние здоровья для моего возраста хорошее, но я слишком ленив, чтобы заниматься физической культурой, если меня к этому никто не обяжет. Ну обяжут – я уж постараюсь», — заключил он.

8 декабря стало известно, что депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением сделать сдачу нормативов ГТО обязательной для российских школьников — за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Депутат Анатолий Вассерман в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что требование будет относиться не только к ученикам, но и к учителям, и школьным врачам. По его мнению, нормативы ГТО может сдать каждый, поскольку это «базовый уровень физического развития».

Ранее депутат Вассерман предложил изучать в школе «виды лжи» на примере «Архипелага ГУЛАГ».

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