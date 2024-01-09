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Россиянам предрекли пиковую заболеваемость гриппом и COVID-19 на конец января

Инфекционист Тимаков: в январе снова вырастет заболеваемость гриппом и COVID-19

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Shutterstock

В России продолжит расти заболеваемость гриппом и COVID-19, к концу января она может превысить декабрьские показатели, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков. В лучшую сторону ситуация начнет меняться только к концу марта, рассказал он в интервью НСН.

На фоне туристической миграции заболеваемость в России на время расти переставала, однако сейчас, когда все уезжавшие на праздники вернулись, снова будет увеличиваться, считает эксперт.

«Сейчас идет заболеваемость гриппом H3N2 – это гонконгский грипп, он более тяжело протекает, чем классический грипп H1N1, – рассказал он. – Одновременно идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и другими сезонными вирусными инфекциями. Плюс население привезет вирусы из других стран, которые циркулируют в тех регионах. К концу января мы увидим рост заболеваемости, она будет как в декабре, возможно даже больше».

Стабилизируется ситуация к середине-концу марта, добавил Тимаков.

При первых признаках заболевания следует выявить тип инфекции и начать прием правильных противовирусных, подчеркнул инфекционист. Также он посоветовал продолжать стараться снижать вирусную нагрузку с помощью защитных масок, промывания носоглотки.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом. По данным ведомства, COVID и ОРВИ составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше базовой нормы на 83%. По мнению ученых, это обычная для текущего времени года ситуация, которая к февралю начнет улучшаться.

Роспотребнадзор также раскрыл показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за новогодние праздники.

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