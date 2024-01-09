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В Китае 4-летний мальчик подарил ровеснице золотые слитки в качестве «свадебного подарка»

SCMP: в Китае 4-летний мальчик подарил золотые слитки девочке из своего детского сада

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В Китае четырехлетний ребенок принес в детский сад золотые слитки и подарил их девочке из своей группы, пишет South China Morning Post. По словам мальчика, это был его свадебный подарок.

Об инциденте узнали, когда девочка с восторгом показала подарок своим родителям. Мать с отцом, потрясенные увиденным, попросили дочь отнести золото обратно и вернуть его тому, кто подарил. Они также связались с семьей мальчика и сообщили о случившемся.

«Родители мальчика рассказали, что золотые слитки предназначались его будущей жене, но не ожидали, что он тайно вывезет их и передаст нашей дочери», — рассказала мать девочки.

Пользователи соцсетей оценили щедрость ребенка и позавидовали его будущей жене, которая, по их мнению, точно будет ходить в золоте.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

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