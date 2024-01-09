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Россиянам рассказали, чем опасен обнаруженный в бутилированной воде нанопластик

Эколог Рыбальченко: нанопластик вызывает онкологические заболевания

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Shutterstock

Обнаруженный учеными в бутилированной нанопластик опасен для здоровья человека, рассказал эколог Илья Рыбальченко. Это продукт распада пластика, который может спровоцировать развитие онкологического заболевания, предупредил он в беседе с телеканалом «360».

Полимеры используются сегодня в самых разных отраслях, но при этом пластик не может самостоятельно разложиться, пояснил Рыбальченко. На сегодня нет способа, который мог бы разложить пластик и сделать его безвредным.

«[Нанопластик] нельзя отфильтровать. Он пройдет через любой фильтр. Он бесполезен, но при этом он встраивается в пищевые цепочки и нарушает их», — объяснил эколог.

Нанопластик, по его словам, крайне опасен, так как вызывает онкологические заболевания, болезни, связанные с нарушением кроветворной системы, органов дыхания и пищеварения.

Уменьшить концентрацию вредных фрагментов пластика можно с переходом на биоразлагаемые пластмассы. Однако предприятия не переходят на экологичные виды пластика, так как полиэтилен значительно дешевле.

Напомним, по данным американских ученых в однолитровой бутылке воды в среднем может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Из-за маленьких размеров нанопластик может попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту — и в тело новорожденных.

Ранее выяснилось, что шампуни, косметика и виниловый ламинат содержат опасные для здоровья вещества.

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