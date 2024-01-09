Жителям деревни под Ростовом привезли желтую воду для туалетов, а сутки спустя — для питья

Жителям деревни Коленово Ярославской области, которые несколько дней живут без воды из-за коммунальной аварии, привезли желтую воду, непригодную для питья и приготовления пищи. Фотографиями бутылок с мутной жидкостью они поделились в соцсетях.

В администрации Ростовского района «Газете.Ru» сообщили, что желтую техническую воду привезли, чтобы «хотя бы туалет смыть». Утром девятого января в деревню доставили чистую питьевую воду, утверждают власти.

«Сегодня организовали подвоз нормальной питьевой воды. Такая ситуация не только у нас была, но и во многих других районах без воды сидели. Водоканал, который является областной собственностью — у них там какой-то прорыв был. Естественно, воды не было. Та [желтая] вода — ее просто для технических нужд привезли, хотя бы туалет смыть, а сегодня организовали поставку нормальной воды. С 8 утра все организовано», — сообщили в администрации.

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